Москалькова потребовала проверить факт грубого нарушения прав инвалида

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова инициировала проверку в связи с сообщениями о том, что инвалида без ноги на рейсе "Уральских авиалиний" пересадили из бизнес-класса в эконом, несмотря на наличие необходимого билета.

"Из сообщений средств массовой информации узнала о грубом нарушении прав инвалида. <...> Взаимодействую по этой ситуации с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой. Инициирую проверку в порядке прокурорского надзора", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.



Как она уточнила, ветеран вместе с женой возвращался из Москвы в Екатеринбург рейсом "Уральских авиалиний". Несмотря на купленные заранее места в бизнес-классе, стюардесса пересадила супругов в эконом-класс.