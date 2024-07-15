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Стало известно, при каких условиях в России могут отменить ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ можно будет отменить только в том случае, если появится «достойная альтернатива» этому экзамену. Об этом он рассказал в интервью «Интерфаксу».

Глава Рособрнадзора высказался об отмене ЕГЭ
© РИА Новости

Ранее отменить ЕГЭ предложили депутаты Госдумы. Они подготовили законопроект, который Дума планирует рассмотреть в октябре 2024 года. Представители КПРФ, ЛДПР и партии «Справедливая Россия» предложили вернуть сдачу экзамена по билетам вместо ЕГЭ.

«Прежде чем отменить, нужно придумать и предложить новое, альтернативное решение, обеспечивающее те же возможности и условия, которые обеспечивает ЕГЭ», - так эту инициативу прокомментировал Музаев.

Он подчеркнул, что законопроект депутатов не предлагает новых моделей проведения экзаменов в качестве «достойной альтернативы» ЕГЭ. Музаев добавил, что в случае сдачи по билетам выпускники столкнутся с дополнительной нагрузкой - сдавать экзамены им придется и в школе, и затем в вузе.

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«Такие реформы вернут систему образования к тем проблемам, из-за которых был введен ЕГЭ: коррупция в школах и при приеме в вузы, оплата репетиторов, которые входят в приемные комиссии», - отметил глава Рособрнадзора.

Музаев добавил, что в таких условиях студенты не смогли бы пробовать поступить в несколько вузов. Кроме того, по его мнению, бюджетные отделения лучших российских вузов стали бы менее доступны для талантливых выпускников из регионов.

Общество
Анзор Музаев
Рособрнадзор
КПРФ
ЛДПР
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