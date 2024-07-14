К инвалидам придет персональный помощник

Новая социальная услуга сопровождаемого проживания будет доступна гражданам старше 18 лет, которые не могут жить самостоятельно без помощи других людей. Порядок ее оказания прописан в постановлении кабмина от 3 июля 2024 года № 910, которое вступает в силу с 14 июля.

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Персональные помощники решают не только бытовые вопросы — стирка, уборка, готовка, но и помогают в профессиональной деятельности, например, получить образование, пройти переквалификацию, найти работу, адаптироваться на новом месте.

Для получения услуги инвалиду или его представителю нужно подать письменное или электронное заявление в орган социальной защиты в своем регионе. Ответ обещают дать в течение 10 дней.

Практика сопровождаемого проживания уже есть в 84 регионах, отметили в кабмине. Подписанное постановление позволит сформировать единые подходы к организации предоставления таких услуг.