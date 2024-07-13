Крым попал в черную зону климатической аномалии

На южную часть России надвигается новая волна жары, она оказалась в черной зоне климатической аномалии, выяснил ресурс Climatebook. Крым и Ростовскую область в ближайшую неделю ожидает температура +40...+44 градусов.

Кроме слишком высоких максимальных температур днем, жара будет и ночью. Специалисты прогнозируют, что в ночное время в регионах столбики не будут опускаться ниже +28...+30 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал NEWS.ru., что аномально жаркая погода, безусловно, очень негативно повлияла на многие российские регионы. По его словам, самые масштабные последствия наблюдаются в Якутии, Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае. Площадь пожаров там существенно превышает показатели последних четырех-пяти лет.

До этого Вильфанд отметил, что в Москве может быть объявлен высокий класс пожароопасности из-за повышения температуры и отсутствия осадков. Он добавил, что ожидается снова жаркая погода с повышением температуры и множеством солнечных дней, что приведет к увеличению пожароопасности до четвертого или пятого класса.

Вильфанд рассказал о следующем периоде жары

Кроме того, Вильфанд предупредил, что периоды интенсивной жары с годами будут только увеличиваться, возникает очень опасная ситуация, когда температура выше нормы и это продолжается более пяти дней. При этом изменения будут неразрывно связаны с возникновением нетипичных природных явлений.