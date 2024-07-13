Нобелевские лауреаты призвали РФ и Украину к прекращению огня

51 нобелевский лауреат призвал РФ и Украину, а также стороны конфликта в секторе Газа, к прекращению огня. Соответствующее письмо опубликовала «Новая газета».

Среди подписавших письмо — получивший Нобелевскую премию мира в 2021 году «за смелую борьбу за свободу слова» россиянин Дмитрий Муратов (признан в РФ иностранным агентом), бывший главный редактор «Новой газеты», который был внесен российскими властями в реестр иностранных агентов 1 сентября 2023 года.

Также к письму присоединились белорусская писательница Светлана Алексиевич, получившая премию по литературе за антивоенное произведение «У войны не женское лицо», открывшая ВИЧ вирусолог Франсуаза Барре-Синусси, генетик Эмманюэль Шарпантье, химик Алан Хигер и десятки ученых, совершивших открытия в области химии, медицины и физики.

До этого осужденного в Белоруссии нобелевского лауреата Алеся Беляцкого отправили на обработку древесины.