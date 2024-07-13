Александр Зацепин получил Награду Союзного государства на Славянском Базаре

Выдающийся советский и российский композитор Александр Зацепин стал почетным гостем фестиваля «Славянский базар» в Витебске. 98-летний музыкант был удостоен Дипломом Постоянного комитета Союзного государства.

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Как сообщает "Российская Газета", композитор поблагодарил организаторов фестиваля за приглашение. Помимо него, почетные награды также получили другие деятели искусств.

В прошлом году Зацепин объяснил, что помогает ему оставаться бодрым и полным сил даже в столь преклонном возрасте. Композитор пояснил, что всегда делает зарядку, отходит ко сну в одно и то же время и встает в семь утра. Также Зацепин предпочитает «не набирать лишние калории», поэтому завтракает только кофе и сырниками.