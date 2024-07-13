В РПЦ ответили Сикорскому на слова о «черной дыре морали»

Слышать нравоучения про мораль от таких, как глава МИД Польши Радослав Сикорский, просто смешно, заявил в беседе с NEWS.ru заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Так он прокомментировал заявление политика о том, что Русская православная церковь является черной дырой в морали, разжигающей ненависть и жадность.

Ненависть и ложь стали общим местом для политиков такого рода, но надо отдать им должное: они борются не только с Русской церковью, то же самое они делают с церквями своих стран, заставляя их принимать противные христианству явления такие, как гомосексуальные браки. От таких слышать нравоучения про мораль просто смешно. Им хотелось бы, чтобы христианство стало филиалом ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), — считает спикер.



Ранее Сикорский также припомнил слова бывшего президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана, говоря о России. Глава дипломатического ведомства выразил уверенность, что Москва проиграет Западу. Он заявил: «Мы выиграем, а они проиграют». Сикорский добавил, что Россия не является непобедимой. По его словам, страна уже терпела поражение в военных конфликтах. Министр уверен, что Запад еще может добиться победы Украины.