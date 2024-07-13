Гладков объяснил раздачу огнетушителей жителям

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что власти начали раздавать огнетушители жителям приграничных районов региона по их просьбе. Так в своем Telegram-канале он ответил на слова одной из местных жительниц, что такая инициатива «выглядит не как реальная помощь, а как издевательство».

© Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

По словам губернатора, предоставить огнетушители властей попросили жители села Безымено. Гладков отметил, что в обстреливаемые районы не может зайти спасательная техника, но при этом там остается часть местных жителей.

«А помогать людям, которые приняли решение остаться на обстреливаемой территории, мы должны. Поэтому помогаем всеми ресурсами, которые есть в наших силах», — сказал Гладков.



О раздаче 5 тысяч огнетушителей жителям приграничных районов Белгородской области губернатор сообщал в конце июня.

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12 июля село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под артиллерийский обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пострадал охранник производственного предприятия. Мужчину в тяжелом состоянии с осколочными проникающими ранениями грудной клетки доставили в областную клиническую больницу.

В этот же день беспилотник ВСУ упал на территории курортного комплекса Riviera Wellness в поселке Разумное в Белгородском районе Белгородской области, никто не пострадал.

Ранее в результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали шесть человек.