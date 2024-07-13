Российский регион приготовился принять депортированных из Латвии граждан РФ

Для россиян, которых собираются депортировать с территории Латвии, в Псковской области подготовлен пункт временного размещения, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на губернатора Михаила Ведерникова.

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Вынужденным переселенцам окажут всю необходимую помощь. Пункт временного размещения практически готов. Глава региона отметил, что у региона есть опыт организации подобного рода помощи, поэтому Псковская область будет работать с переселенцами из Латвии по проверенной схеме. В ПВР можно будет разместиться с домашними питомцами, если у них имеются ветеринарные паспорта.

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Что касается вопросов трудоустройства, то они будут прорабатываться индивидуально с каждым человеком. Для врачей и учителей хотят найти возможность обеспечения служебным жильем. Особое внимание уделят детям, чтобы их социальная и учебная адаптация прошла легче.

В январе 789 российским пенсионерам грозила депортация из Латвии на фоне изменения законодательства страны.