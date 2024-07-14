В России возник дефицит горничных и поваров

Сложно найти официантов, администраторов, консьержей, дежурных по этажу, портье и работников других специальностей. При этом, по данным ВЦИОМ, в топ-3 форматов летнего отдыха входят поездки по стране. Почему при повышении интереса к внутреннему туризму люди не идут работать в сферу ресторанного и гостиничного бизнеса, разбиралась «Парламентская газета».

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Санкнижка и желание

Несмотря на активное развитие внутреннего туризма, сервис оставляет желать лучшего и из-за нехватки кадров.

Названы самые непопулярные у молодежи профессии

«В гостиницах и ресторанах не хватает около тридцати процентов персонала», — рассказал «Парламентской газете» вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.



Эту информацию подтвердила и вице-президент Межотраслевого координационного совета гостеприимства и услуг Санкт-Петербурга Тамара Буйлова. По ее словам, такая ситуация будет продолжаться, пока государство не обратит внимание на отрасль и не поможет с подготовкой людей.

Так, обязательным условием для работы в гостинице, ресторане или столовой является наличие санитарной книжки, стоимость получения которой 4-5 тысяч рублей. Она есть отнюдь не у каждого студента или школьника, который теоретически на летних каникулах мог бы устроиться на работу.

«Отрасли очень нужны рабочие руки, — сказала Буйлова. — Но для меня как работодателя встает вопрос: окупятся ли мои расходы на соискателя. Для начала потребуется оплатить его прохождение врачей и изготовление санкнижки, потом потратить время на его обучение специальности. А если он через месяц-полтора уйдет и больше не вернется ко мне?»



Решение специалисты видят в бесплатном обучении в высших и средних учебных заведениях по направлениям туризма и гостиничного бизнеса с обязательной отработкой в этой сфере.

«К сожалению, пока отрасль не самая конкурентоспособная в части оплаты труда сотрудников. Зарплата горничной в зависимости от региона и сезона составляет от 30 до 60 тысяч рублей в месяц. Официантам платят примерно столько же. Но здесь могут выручить чаевые. При том, что работа физически тяжелая. Поэтому было бы здорово, если бы к подготовке линейного, как мы его называем, персонала подключились и службы занятости. В общем-то в бизнесе большая нехватка людей, и войдя горничной или официантом, при желании можно дорасти до управляющего гостиницей или рестораном. А это уже совсем другой порядок цифр. Речь идет о почти пятикратном увеличении заработной платы. Да, профессии не привлекают к себе внимания, но они очень востребованы. Особенно в свете государственной стратегии в области развития внутреннего туризма».



Большой путь начинается с первого шага

Горничная, официант, бармен, уборщик помещений, повар — лишь часть профессий, которые Минтруд относит к физически тяжелым. Чтобы сделать их работу безопаснее, в ведомстве собрали нормативные акты об охране труда в сфере гостиничного обслуживания в один свод правил. Проект приказа актуализирует все существующие нормы, обеспечивающие комплексную защиту работников. В нем учтены как требования к оказанию качественных услуг, так и применение результатов специальной оценки условий труда на рабочих местах и внедрение системы управления профессиональными рисками.