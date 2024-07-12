Губернатор ответил раскритиковавшей раздачу огнетушителей женщине

Огнетушители жителям приграничных районов Белгородской области раздают по их просьбе, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Таким образом он ответил жительнице области, которая назвала раздачу огнетушителей издевательством.

По его словам, часть жителей районов, которые подвергаются обстрелам, отказываются покидать свои дома. При этом зачастую в обстреливаемые районы не может попасть спасательная техника.

«Горит, сжигает враг, гибнут спасатели, раненые... А помогать людям, которые приняли решение остаться на обстреливаемой территории, мы должны. Поэтому помогаем всеми ресурсами, которые есть в наших силах», — рассказал губернатор.



В приграничных районах Белгородской области разместят мобильные станции пожаротушения

О раздаче пяти тысяч огнетушителей жителям приграничных районов Белгородской области Гладков сообщил в конце июня. Такое решение губернатор объяснил с тем, что пожарная техника зачастую становится целью для украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).