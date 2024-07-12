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Губернатор ответил назвавшей раздачу огнетушителей издевательством россиянке

Огнетушители жителям приграничных районов Белгородской области раздают по их просьбе, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Таким образом он ответил жительнице области, которая назвала раздачу огнетушителей издевательством.

Губернатор ответил раскритиковавшей раздачу огнетушителей женщине
© РИА Новости

По его словам, часть жителей районов, которые подвергаются обстрелам, отказываются покидать свои дома. При этом зачастую в обстреливаемые районы не может попасть спасательная техника.

«Горит, сжигает враг, гибнут спасатели, раненые... А помогать людям, которые приняли решение остаться на обстреливаемой территории, мы должны. Поэтому помогаем всеми ресурсами, которые есть в наших силах», — рассказал губернатор.

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О раздаче пяти тысяч огнетушителей жителям приграничных районов Белгородской области Гладков сообщил в конце июня. Такое решение губернатор объяснил с тем, что пожарная техника зачастую становится целью для украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Общество
Вячеслав Гладков
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