Должность преподавателя ОБЖ переименуют

С 1 сентября должность преподавателя ОБЖ будет называться преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на соответствующий документ.

Постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«…слова "Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности" заменить словами "преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины"», — говорится в тексте документа.



Кроме того изменениям подвергнется и сам курс ОБЖ в школах, в него войдут обучение управлению беспилотниками и ведение общевойскового боя.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 года.