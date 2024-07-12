Вильфанд рассказал, что период сильной жары будет постепенно увеличиваться

С каждым годом период сильной жары будет длиться все дольше. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, очень опасной является ситуация, когда температура в теплый сезон года превышает норму на 5 градусов, а продолжительность такого периода составляет более пяти дней.

— По всем расчетам, исследователи в разных государственных службах приходят к выводу одному и тому же: летние температуры будут повышаться, особенно интенсивная жара будет увеличиваться, — рассказал Вильфанд.



Он отметил, что с потеплением также увеличится количество опасных явлений. Так, за последние 25 лет федеральные службы по мониторингу окружающей среды фиксировали рост числа опасных явлений. Их количество увеличилось в два раза. К опасным явлениям относятся сильные похолодания, жара, шквалистые усиления ветра, интенсивные осадки, грозы и смерчи, передает ТАСС.

Согласно прогнозам, текущий год может войти в топ-10 самых теплых в России за последние 30 лет. При этом текущий июль может войти в пятерку самых жарких месяцев за всю историю наблюдений. Какая погода установится в столичном регионе в середине лета и будут ли побиты рекорды тепла, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом.