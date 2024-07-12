Минюст включил в реестр иноагентов «ВЧК-ОГПУ»

Проект «Русский криминал», «ВЧК-ОГПУ» внесен в реестр иноагентов, сообщили в пресс-службе Минюста РФ. ТАСС

Кроме того, иностранным агентом признали правнучку летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову, в отношении которой ранее возбудили уголовное дело о публичных призывах к терроризму. Lenta.ru

Ранее Роскомнадзор уже заблокировал сайты ряда изданий, включая «Русский криминал», из-за постоянных публикаций ложных сведений. Вместе с ним ведомство закрыло доступ к изданиям «Полит.ру», The Moscow Post и «Компромат-групп». Сейчас все вышеуказанные сайты недоступны. Москва24