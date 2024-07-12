Минкульт определился с худруком для Александринского театра в Петербурге

Министр культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ о назначении режиссера Никиты Кобелева на должность нового художественного руководителя Александринского театра в Петербурге. Газета.Ru

«Назначить Кобелева Никиту Викторовича на должность художественного руководителя федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Национальный драматический театр России (Александринский театр)» с 12 июля 2024 года», — говорится в документе. RT на русском

Никита Кобелев родился в 1987 году в Набережных Челнах. В 2011-м окончил режиссёрский факультет ГИТИСа. С 2012-го по 2020-й был режиссёром-постановщиком Театра имени Маяковского. В 2022 году получил «Звезду Театрала» в номинации «Лучший спектакль. Малая форма» за постановку «Тварь». Говорит Москва