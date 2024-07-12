Минкульт определился с худруком для Александринского театра в Петербурге

Режиссер Никита Кобелев назначен новым художественным руководителем Александринского театра в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ за подписью министра культуры страны Ольги Любимовой. Назначение сделано 12 июля.

Назначить Кобелева Никиту Викторовича на должность художественного руководителя федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Национальный драматический театр России (Александринский театр)» с 12 июля 2024 года, — говорится в документе.

