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Минкульт определился с худруком для Александринского театра в Петербурге

Режиссер Никита Кобелев назначен новым художественным руководителем Александринского театра в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ за подписью министра культуры страны Ольги Любимовой. Назначение сделано 12 июля.

Минкульт определился с худруком для Александринского театра в Петербурге
© РИА Новости
Назначить Кобелева Никиту Викторовича на должность художественного руководителя федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Национальный драматический театр России (Александринский театр)» с 12 июля 2024 года, — говорится в документе.
Общество
Ольга Любимова
Никита Кобелев