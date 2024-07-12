Топ-менеджер Rambler&Co рассказал, как можно привлечь аудиторию на отечественные платформы

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co, вместе с другими спикерами обсудил состояние российского рынка онлайн-площадок.

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12 июля 2024 года в медиацентре Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) прошло заседание Комиссии по новым медиа. Модератором выступил Антон Горелкин, заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, председатель правления РОЦИТ. Среди спикеров: Алексей Гореславский, генеральный директор АНО «ИРИ»; Кирилл Истомин, первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы»; Валентин Смоляков, первый вице-президент, исполнительный директор АКАР; Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co; Алексей Бырдин, генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео»; Олег Капранов, руководитель проекта «Технологии» «Российской газеты»; Тимофей Ви, медиаэксперт; Георгий Лобушкин, медиаэксперт, блогер; Илья Гогуа, журналист, блогер.

В ходе заседания спикеры обсудили состояние российского рынка онлайн-платформ, их возможности для авторов контента, регуляторные меры, которые можно применить по отношению к иностранным площадкам, а также озвучили ряд предложений по работе с отечественной аудиторией.

Отвечая на вопрос о готовности российских медиа и онлайн-площадок полностью заменить иностранные, Андрей Цыпер отметил, что Rambler&Co уже достаточно давно существует в очень конкурентном рынке, так как включает в себя коммерческие СМИ с рекламной моделью монетизации. Поэтому в первую очередь медиахолдинг обращает внимание на запросы рекламодателей, финансовые показатели и постоянно развивает технологический стек.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co: «В 2022 году активы Rambler&Co перестали развивать каналы на иностранных платформах, так как российские компании были лишены инструментов продвижения контента. Поэтому мы начали инвестировать в отечественные решения — работа в них приносит большие охваты и показывает хорошие результаты. На российском рынке уже достаточно много высокотехнологичных игроков, и новым платформам все сложнее становиться востребованными у аудитории и производителей контента».



Также с целью улучшения процесса перехода на отечественные платформы Андрей Цыпер предложил дополнить существующие процедуры. По его словам, сейчас в России блокируют откровенно недружественные платформы, но некоторые оставляют в свободном доступе, при этом производителей контента, привлекающих аудиторию, никаким образом не осуждают. Он предположил, что более эффективным будет решение ограничивать не площадки, а саму возможность присутствия на них.

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