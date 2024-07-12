Стала известна причина смерти актрисы Любови Стриженовой в монастыре

Советская и российская актриса Любовь Стриженова умерла на 83-м году жизни в Алатырском Свято-Троицком монастыре в Чувашии. По предоставленной информации, причиной смерти стал инсульт. Об этом 12 июля рассказали в монастыре.

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— Вчера она почила. Инсульт, — сказала инокиня Мария.



Стриженова — известная актриса, которая запомнилась зрителям по фильмам «Вечный зов», «Стежки-дорожки», «Каникулы Кроша» и многими другими. Она работала в МХАТ, а также вела передачу «Взрослым о детях» на Всесоюзном радио. С 2008 года актриса жила в женском подворье преподобного Вассиана под именем Иудифь, которое она приняла после монашеского пострига.

Сын артистки — известный актер Александр Стриженов, который также является мужем актрисы Екатерины Стриженовой.

Инокиня Мария также поделилась, что монахиня Иудифь была все время добродушной, улыбающейся, в хорошем расположении духа.

— Видно было, что она из высшей среды, интеллигентной. В общении она была приятной, — приводит слова Марии РИА Новости.



В монастыре рассказали, что отпевание монахини Иудифи состоится в воскресенье, 14 июля, «в ските при монастыре».