83% россиян читают новости или смотрят видео во время еды

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер провели опрос среди более чем 20 тысяч интернет-пользователей и узнали, какой контент предпочитают россияне во время приёма пищи.

Согласно исследованию, жители России во время еды чаще всего читают или смотрят новости (27%), а также фильмы и сериалы (15%). 12% россиян предпочитают длинные видео в интернете, а 4% — короткие (рилс, шортс, сторис). Также пользуются популярностью следующие форматы досуга: телепередачи (8%), подкасты или музыка (6%), книги, журналы и газеты (6%). Кроме того, участники исследования проводят время в социальных сетях (3%) и мессенджерах (2%). 17% опрошенных отметили, что едят без дополнительных развлечений.

45% ответили, что потребление контента во время еды — привычка. У 8% опрошенных не хватает времени на досуг, ещё 8% человек признались, что им скучно просто есть.

Обычно используют для просмотра контента смартфон — так ответили 38% респондентов. На втором месте — ПК, ноутбук и планшет (34%), на третьем — телевизор (26%).

Стало известно, во время какого приёма пищи жители России чаще смотрят новости и видео. Предпочтения распределились практически поровну: 35% россиян изучают контент за завтраком, 27% — за обедом и 30% — за ужином, всего 7% — за перекусами.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 23 по 27 июня 2024 года, охват составил 21 323 интернет-пользователей, среди которых 54% мужчин и 46% женщин в возрасте 18-55+.