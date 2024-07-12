Музыка как искусство. Тизер Пикника «Афиши» в Санкт-Петербурге

Шоукейс фестиваля на ярмарке KGallery в новом модном месте северной столицы. 20 и 21 июля в Санкт-Петербурге Пикник «Афиши» представит шоукейс фестиваля в рамках ежегодной ярмарки искусства «Из профессорской квартиры» by KGallery. Мероприятие состоится в авторском скандинавском саду пространства Hideout, ставшего новым местом притяжения петербуржцев.

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В этом году легендарный Пикник «Афиши» отметит свое 20-летие в Москве 3 и 4 августа на территории СК «Лужники», где в 2004 прошёл первый фестиваль. В Санкт-Петербурге мероприятие дебютирует 10 и 11 августа на Елагином острове в ЦПКиО им. Кирова. В 2024 году Пикник «Афиши» познакомит друг с другом прежних и новых читателей «Афиши» и сохранит концепцию города в городе — не нужно никуда выходить, чтобы везде побывать и всё увидеть. Детская зона позволит сходить на мероприятие всей семьёй.

Для ярмарки в Санкт-Петербурге «Пикник» придумал особую программу. Два дня гости смогут наслаждаться живыми выступлениями в разных жанрах, диджей-сетами и окунуться в атмосферу настоящего Пикника «Афиши». Среди музыкантов — группа Dizzy Dutch Duck, которая представит на шоукейсе свою концептуальную джазовую программу. Коллектив известен своими экспериментами в музыке. Полижанровость, полиритмия, искусная аранжировка, работа со звуком, импровизация и гибкость музыкальной формы — все это отражает стиль DDD.

Илья Альтшулер, генеральный директор компании «Афиша»: «"Афиша" всегда стремилась создавать и продвигать необычные и запоминающиеся события, объединяя различные виды искусства. В августе мы впервые проведем Пикник "Афиши" в Санкт-Петербурге, а накануне, в июле, рады презентовать здесь же наш шоукейс с яркими выступлениями музыкантов, чтобы дать почувствовать особую атмосферу фестиваля. Благодарны партнерам из KGallery за эту возможность и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество».



Ценителей искусства также ждут два особенных дня: традиционная выставка-продажа графики современных и ленинградских художников, с которых можно как начать создание собственной коллекции, так и инвестировать в существующую. В рамках ярмарки пройдет кинопоказ от компании «Про:взгляд», лекции и экскурсии по Коломне — крупнейшему художественному центру Санкт-Петербурга.

Ежегодная ярмарка «Из профессорской квартиры» by KGallery состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Римского-Корсакова, 22, скандинавский сад пространства Hideout. Регистрация на мероприятие бесплатная, расписание и билеты доступны по ссылкам: 21 июля, 22 июля.

Компания «Афиша» — музыкальный партнер ярмарки искусства «Из профессорской квартиры» by KGallery.