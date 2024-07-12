В России хотят ужесточить наказания за нелегальную миграцию

Депутаты Госдумы разработали законопроект, который относит преступления, связанные с организацией незаконной миграции, к тяжким и особо тяжким. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Думы Ирину Яровую.

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Речь идет о незаконной регистрации мигрантов, подделке документов и о других преступлениях. По словам Яровой, также депутаты хотят признать нелегальное нахождение в РФ отягчающим вину обстоятельством.

«Все формы содействия нелегальной миграции, будь то незаконная регистрация, подделка документов, будут серьезным образом изменены в своей оценке и в санкциях», - подчеркнула вице-спикер Думы.



Также Яровая сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, запрещающий участие посредников в проведении экзаменов по русскому языку для иностранцев, передает ТАСС. Другая инициатива депутатов - внесудебная блокировка сайтов с рекламой нелегального получения документов.

Ранее в Иркутской области по подозрению в организации незаконной миграции задержали двух руководителей и сотрудницу центра дополнительного образования. По версии полицейских, сотрудники центра продавали иностранцам сертификаты, подтверждающие знание русского языка, истории РФ и законов страны. Эти сертификаты мигранты использовали для оформления патентов, разрешений на временное проживание или вида на жительство.