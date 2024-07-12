Где в России сейчас «фантастическая» температура воды

Самая комфортная температура воды для купания сейчас наблюдается на черноморском побережье, рассказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в Сочи, Геленджике и на крымском побережье вода прогрелась до 25-27 градусов.

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На юнге, на черноморском побережье фантастическая сейчас температура. В Сочи — 27, вот в Геленджике такая же температура. Вот кстати говоря, на побережье Крыма 25-27 градусов, — сказал Вильфанд.



Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала NEWS.ru, что самая теплая морская вода на российских курортах в Сочи, Туапсе и Геленджике. Она отметила, что отдыхающим также будет комфортно в Абхазии, хоть республика и не является частью РФ.

Вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян до этого заявил, что отдых в Турции опасен. Одной из распространенных угроз является повышенный риск травматизации. По его словам, это связано с активными видами спорта, которые зачастую встречаются на местных курортах. Мкртчян призвал не забывать, что отдых в Турции представляет собой не только «лежание на пляже», как думают многие туристы.