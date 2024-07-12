Названы регионы, которым больше всего досталось от аномальной жары

Вильфанд назвал регионы, которым больше всего досталось от аномальной жары
Аномально жаркая погода, безусловно, очень негативно повлияла на многие российские регионы, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, самые масштабные последствия наблюдаются в Якутии, Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае. Площадь пожаров там существенно превышает показатели последних четырех-пяти лет.
Жаркая погода, безусловно, повлияла очень негативно на такие регионы, как Якутия, Бурятия, Иркутская область и Забайкалье. Там огромное количество пожаров, площадь существенно превышает показатели, которые были последние четыре-пять лет, существенно, в разы, — заявил Вильфанд.
Говоря о европейской территории, синоптик ответил, что пока оценить последствия жары там не представляется возможным. Некоторые станции отмечают влияние погоды на культуры. Вильфанд также отметил, что в Центральном федеральном округе и на юге России были зафиксированы негативные последствия из-за заморозков.
В этом году, к сожалению большому, проблема и косточковых, и яблочковых, и семечковых плодов существует и в Центральном федеральном округе, и на юге. Во время цветения эти заморозки оказали негативное воздействие, — заявил он.
Ранее Вильфанд также развеял миф, что воздух нагревается под воздействием солнечных лучей. Он объяснил, что солнце воздействует только на твердые тела и поверхности.