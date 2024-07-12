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Вильфанд раскрыл, когда в России будет следующий период жары

Периоды жаркой погоды этим летом в России еще будут. Наиболее высокие температуры ожидаются в последние дни июля и первые дни августа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Вильфанд раскрыл, когда в России будет следующий период жары
© РИА Новости
«Тот факт, что будут еще периоды жаркой погоды, он не вызывает сомнения», – сказал Вильфанд на пресс-конференции.

По его словам, одним из последствий потепления климата на Земле является увеличение повторяемости волн тепла. Жаркая погода в России чаще всего наблюдается в последние дни июля и в первые дни августа, пишет РИА Новости.

Напомним, на Центральную Россию надвигается легкая прохлада, жара отступает.

Общество
Роман Вильфанд