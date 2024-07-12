Педиатра Буянову, обвиняемую по делу о фейках, восстановили на работе

Тушинский суд Москвы признал незаконным увольнение обвиняемой в распространении фейков об армии (ч. 1 ст. 207.3 УК) 67-летней педиатра Надежду Буянову. Как сообщает РБК со ссылкой на ее адвоката Оскара Черджиева, московскую детскую поликлинику №140 обязали восстановить женщину на работе.

© globallookpress

По словам Черджиева, заседание только закончилось. Само решение Буянова и ее защитник пока не получили, а потому он не может прокомментировать мотивировку.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», суд также постановил взыскать с поликлиники в пользу Буяновой 928 тысяч рублей вынужденного простоя и 15 тысяч рублей морального вреда. Кроме того, медицинское учреждение оштрафовали на 12 тысяч рублей. Вместе с тем педиатр остается под стражей.

Напомним, что Буянова до недавнего времени работала в детской поликлинике. В начале февраля на нее пожаловалась мать ребенка, муж которой погиб на спецоперации. Педиатр во время приема якобы сказала мальчику, что его отец был законной «целью для Украины». СМИ распространили жалобу женщины. Несмотря на то, что других доказательств высказываний врача не было, глава СК Александр Бастрыкин все же поручил возбудить на педиатра уголовное дело.