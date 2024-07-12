«Бургер Кинг» соскучился по мэру Ульяновска и написал об этом на баннере

В мае 2024 года новость о том, что мэра Ульяновска Александра Болдакина засмеяли из-за посещения «Бургер Кинг», разлетелась не только по городу, но и за его пределами.

© ООО «БУРГЕР РУС»

В одном из интервью для местного новостного издания «73 Онлайн», мэр поделился своими переживаниями касательно травли из-за лишнего веса и фотографиях из ресторана «Бургер Кинг»:

«Я такой же человек, как и все. Был там с дочкой, но после этого случая не хожу, а дети страдают... Где бы я не появился, все не нравится. Вот, говорили, пузо наедает... Ну да, я полненький!», — рассказал Александр Болдакин.



Теперь мэр вынужден заказывать любимую еду на дом, чтобы нигде не «светиться».

С тех пор Болдакин перестал появляться в любимом заведении, где раньше проводил время с детьми.

Сеть ресторанов быстрого питания не смогла остаться в стороне и решила поддержать Болдакина. В центре города, у ресторана «Бургер Кинг», появился огромный баннер «Мэр, мы соскучились!» с приглашением посетить заведение и порадовать воппером себя и детей.

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Идентификатор ОРД: 2RanynNB5gU