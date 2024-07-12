Обвиняемую по делу о фейках об армии педиатра Буянову восстановили на работе

Тушинский суд удовлетворил её иск, сообщил адвокат медика Оскар Черджиев. Буяновой также должны выплатить компенсацию среднего заработка в размере 928 тысяч рублей и 15 тысяч за моральный вред, передаёт РБК.

Ранее в отношении Буяновой возбудили уголовное дело о дискредитации российской армии, в которое в окончательной редакции включили мотив политической ненависти.

Бывший московский педиатр не признал вину по делу о распространении фейков о ВС РФ

Врач стала фигурантом после публикации, в которой вдова военнослужащего Анастасия Акиньшина утверждала, что во время приёма в поликлинике педиатр сказала её семилетнему сыну, что отец мальчика «законная цель для Украины» и «Россия виновата сама». Буянова отрицает, что говорила подобное. В феврале её арестовали, кроме того, уволили из медицинского учреждения.