Богомолов может лишиться поста худрука в двух московских театрах

В Сети появилась народная петиция против режиссера Константина Богомолова. Ее создатели требуют, чтобы постановщика уволили из Театра на Бронной и Театра Виктюка, переименованного в Театр-сцена «Мельников». Об этом сообщает «Экспресс газета».

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Недовольные работой мужа журналистки Ксении Собчак начали собирать подписи в Интернете. В петиции сказано, что масштабные изменения, которые провел Богомолов на новом посту, являются «вопиющим актом насилия над современным театром».

«Эта петиция обращена к Департаменту Культуры г. Москвы и лично Алексею Анатольевичу Фурсину. Мы просим снять К. Ю. Богомолова с должностей художественного руководителя театров «На Малой Бронной» и «Театр-сцены Мельников», - заявлено в обращении.



Отметим, что против Богомолова выступают и многие отечественные артисты. Наталья Бондарчук сообщила, что не поддерживает режиссера. По ее мнению, все, что он делает, - неправильно. Также негативно о Константине высказывалась Валентина Талызина. Ее больше всего шокировало решение постановщика о переименовании театра и изменении репертуара.

Ранее Константин Богомолов оправдался за переименование Театра Виктюка.