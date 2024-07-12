В Яндекс Картах изменилось название Бахмута

Бахмут переименовали в Артемовск в «Яндекс.Картах». Как сообщает Telegram-канал Shot, кроме этого исчезло дублирование названий городов и поселков на украинском и некоторых других языках.

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В публикации отмечается, что изменениям подверглись лишь карты для россиян. Если использовать сервис не из России, то в них отображаются двойные названия — как на Украине, так и в других странах. Кроме того, Артемовск все еще носит украинское название.

Ранее СМИ сообщали, что дублирование названий пропало из сервиса в рамках экспериментального обновления для российских пользователей. Подобные изменения затронули также, например, отображение населённых пунктов в Белоруссии, Болгарии и других странах с кириллицей.

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В пресс-службе сервиса объяснили, что геосервисы «Яндекса» работают на основе принципов транслокальности — в каждой стране топографическая информация собирается от локальных пользователей, из открытых источников и официальных реестров. Для России таким реестром выступает Федеральная информационная адресная система. По этой причине одни и те же объекты могут выглядеть по-разному для пользователей из разных стран.