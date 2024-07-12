Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Книга фанфиков»

Роскомнадзор ограничил доступ к латвийскому русскоязычному сайту «Книга фанфиков», где публикуются любительские истории, написанные поклонниками известных произведений. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее Роскомнадзор потребовал от сайта «Книга фанфиков» удалить информацию с пропагандой ЛГБТ* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ). В РКН заявили, что на сайте опубликовано множество ЛГБТ*-разделов и российские власти уже не раз требовали их удалить.

По данным Роскомнадзора, владельца сайта после этого удаляли запрещенную информацию с одних страниц, но переносили ее на другие. В ведомстве подчеркивали, что более 75 процентов посетителей «Книги фанфиков» заходят на сайт с территории России.

Весной глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ, иерей Федор Лукьянов призвал заблокировать этот сайт, заявив, что на базе платформы существует «целое сообщество педофилов, представителей ЛГБТ*, которые поощряют написание детьми подобного творчества».

* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.