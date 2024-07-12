В Москве мигранты выгнали детей со спортплощадки и попали на видео

В Москве мигранты выгнали детей со спортивной площадки и попали на видео. Видеоролик из разговора с местными жителями опубликовал Telegram-канал «Русская община ZOV».

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Местом действия стал Северо-Западный административный округ столицы. На кадрах с иностранцами один из общественников общается с иностранцами. Он объясняет мигрантам, что те могут занять площадку только после того, как дети поиграют.

«Пока вы (...) навязываете свои правила, вы вызываете негативное отношение к себе», — произносит горожанин.



После этого иностранцы ушли с площадки.

Ранее похожий случай произошел в Сургуте, где мигранты также прогнали детей местных жителей со спортплощадки. Вернуть детям право пользоваться возведенной для них инфраструктурой удалось также после визита группы заинтересованных граждан.