СК выявил фейковый сайт с данными участников спецоперации

В Следственном комитете (СК) России предупредили о поддельных интернет-страницах СК, с помощью которых преступники пытаются собирать личные данные участников СВО. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

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По словам Петренко, речь идет о фейковых ресурсах с символикой Следственного комитета, в их числе - поддельный сайт СК, предлагающий «содействие» участникам СВО и членам их семей в получении выплат. На сайте участникам спецоперации предлагают заполнить заявление, указав персональные данные.

Если человек заполнит форму и оставит свой номер телефона, ему позвонят лжесотрудники СК и попросят перевести деньги на «нужды, связанные с исполнением запроса о выплате». Петренко подчеркнула, что настоящие сотрудники СК никогда не просят граждан перевести деньги.

Ранее ФСБ предупредила россиян о телефонных мошенниках, которые выдают себя за сотрудников спецслужбы. Мошенники используют подменные телефонные номера, идентичные номерам телефонов доверия, справочной службы и приемной ФСБ. Также они могут связываться с людьми в мессенджерах, отправляя фото «служебных удостоверений». Преступники сообщают, что владелец номера, по которому они звонят, стал фигурантом уголовного дела, после чего пытаются выманить у него деньги.