Милонов назвал никабы «атрибутом сектантства»

Их ношение недопустимо в РФ. В эфире радиостанции «Говорит Москва» зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства заявил, что этот нетрадиционный вид одежды необходимо запретить в нашей стране. Парламентарий также выразил мнение, что многие женщины из мусульманских регионов России «заразились никабной шизофренией».

«Я считаю, что женщина в никабе не может учить наших детей. Да, есть платки религиозные, я отношусь к этому всегда с большим уважением. И к мусульманам, и к буддистам. Но это когда мы говорим про религиозность. Никабы и всё это — женщина с атрибутами уже какого-то сектантства. Извините, стоп! Здесь мы уже не допускаем. Москва без никабов! Москва — столица страны. Мы все прекрасно понимаем, что культурная и настоящая столица историческая — это Санкт-Петербург. Я надеюсь, там никогда и не будет этих никабов. Я был в Дагестане, у них огромное количество девчонок, которые заразились этой никабной шизофренией. Их заразили, да. Нельзя. Запретить. Причём никогда в жизни в Дагестане в никабе не ходили. Рамзан Ахматович сказал, что это вообще не их одежда. Рамзан Ахматович знает, что говорит. Я говорю конкретно про никабы, про нетрадиционный вид одежды, который стал модным через пропаганду терроризма, через пропаганду запрещённых исламских государств* и так далее. У нас так не принято. Всё. Дискуссия должна быть закончена. Никабу не место в России. Это точно».



Депутат допустил, что мужчины, заставляющие носить своих женщин никабы, имеют «какие-то проблемы». Им стоит «задуматься о себе», отметил парламентарий.

«Я против того, чтобы наши сёстры любого вероисповедания вынуждены были из-за того, что у неё муж сумасшедший, а скорее всего, он может быть даже и чувствует свои какие-то проблемы, он специально её от людей закрывает. Да не будет она… если у неё открыто лицо, это не значит, что она будет с каждым встречным тебе изменять. Ты о себе задумайся сначала чуть-чуть, прежде чем женщину свою закрывать».



Накануне Муфтий Башкирии поддержал запрет на ношение никабов. По словам Айнура Биргалина, головные уборы, оставляющие открытыми только глаза женщины, могут представлять угрозу безопасности. Он сравнил никабы с балаклавами и отметил, что у государства есть основания для введения ограничений. Муфтий подчеркнул, что республика поддержит законопроект, хотя для региона этот вопрос неактуален из-за непопулярности этого типа одежды.

Ранее временный запрет на ношение никабов ввёл муфтият Дагестана.

ИГ* — запрещённая в РФ террористическая организация.