России предрекли увеличение интенсивной жары

Со временем периоды интенсивной жары в России начнут увеличиваться. Такое будущее климату страны предрек научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Метеоролог отметил, что если в теплое время года температура воздуха превышает норму на пять градусов дольше пяти дней, ситуация считается опасной.

«Исследователи в разных государственных службах приходят к одному и тому же выводу: летние температуры будут повышаться, особенно интенсивная жара будет увеличиваться», — заявил Вильфанд.



Эксперт добавил, что опасных погодных явлений также станет больше на фоне глобального потепления. По его словам, данные федеральных служб за последнюю четверть века указывают на то, что количество таких событий увеличивается в два раза. В том числе в России участятся интенсивные осадки, грозы и смерчи.

Обнаружено новое последствие изменения климата

Ранее Вильфанд предупредил Москву о быстро меняющемся климате. Он отметил, что за 30 лет средняя температура летом в столице выросла на один градус.