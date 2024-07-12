Жителям европейской части России спрогнозировали жару на выходных

Жаркая погода установится на выходных 13 и 14 июля на всей территории европейской части России, в центральных регионах будет 27-32 градуса, на юге страны — до 41 градуса. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Прогнозист отметил, что выходные будут определяться антициклонической деятельностью, поэтому жарко будет по всей стране: в Центрально, в Южном, в Северокавказских федеральных округах.

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— Но если в центре Европейской России под жаркой погодой понимается температура 27-32, то на юге Центрального федерального округа — 35-37, а на юге страны — до 35-40 и даже до 41 на юге Ставрополья, — сказал он.



По словам Вильфанда, аномальная жара установилась и в Крыму: в Симферополе побиты рекорды для 9 и 10 июля, там зафиксированы 38-39 градусов, передает РИА Новости.

Ранее в Гидрометцентре назвали июнь самым жарким в истории метеонаблюдений. Рекорд установлен для Северного полушария и для Земли в целом.

Очередная волна жары в Москве и Подмосковье завершится в середине июля. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Согласно прогнозам, текущий год может войти в топ-10 самых теплых в России за последние 30 лет.