Периоды интенсивной жары с годами будут только увеличиваться, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, возникает очень опасная ситуация, когда температура выше нормы и это продолжается более пяти дней. При этом изменения будут неразрывно связаны с возникновением нетипичных природных явлений.

Когда температура в теплый сезон года выше нормы на пять градусов и продолжительность этого периода более пяти дней — это очень опасная ситуация. По всем расчетам, исследователи в разных государственных службах приходят к выводу одному и тому же: летние температуры будут повышаться, особенно интенсивная жара будет увеличиваться, — заявил Вильфанд.



За последнюю четверть века фиксируется все больше опасных явлений, ставших следствием жары, добавил эксперт. В их число входят сильные похолодания, шквалистые усиления ветра, интенсивные осадки, грозы, смерчи.

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Ранее Вильфанд сообщил, что в Москве может быть объявлен высокий класс пожароопасности из-за повышения температуры и отсутствия осадков. Он отметил, что ожидается снова жаркая погода с повышением температуры и множеством солнечных дней, что приведет к увеличению пожароопасности до четвертого или пятого класса.