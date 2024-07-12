На смену Эль-Ниньо придет Ла-Нинья

Явление Эль-Ниньо в июне перешло в нейтральную фазу, ему на смену придет Ла-Нинья, когда вода в Тихом океане становится холоднее обычного. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции о климатических итогах июня, причинах аномальной жары и прогнозе погоды на вторую половину лета.

"По оценкам, с вероятностью около 65-70% начнется противоположная фаза Эль-Ниньо - Ла-Нинья, то есть, начнется формироваться холодная вода на экваторе Тихого океана. С вероятностью 80% Ла-Нинья сохранится и зимой 2024-2025 годов", - сказал он.



Вильфанд уточнил, что в июне уже наблюдалась нейтральная фаза явления Эль-Ниньо.

"Нынешний июнь стал 13-м самым теплым месяцем подряд, когда температура каждый месяц была рекордно высокой. Так было в 2015 году, но отклонения от нормы в этом году существенно выше", - отметил он.



По его словам, это опасный сигнал, поэтому необходимо ускорить и усилить меры по минимизации концентрации парниковых газов.