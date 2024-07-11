В России предложили ввести новые штрафы за борщевик
Глав регионов предложили штрафовать за нескошенный борщевик на государственных землях. Такой законопроект депутаты ЛДПР планируют внести на рассмотрение Госдумы 12 июля.
Борщевик, являющихся одним из самых опасных сорняков, сейчас занимает в России 300 тысяч гектаров. Он быстро разрастается, а его семена могут храниться в почве годами. Чтобы уничтожить борщевик, надо косить его и обрабатывать землю химикатами. Во многих регионах установлены штрафы для граждан и организаций, владеющих участками, заросшими борщевиком. Но если сорняк не скошен на государственной земле, за это сейчас никто не несет ответственность.
«В настоящее время во многих регионах России в законодательстве предусмотрены штрафы за наличие на земельных участках физических или юридических лиц особого вида растений — борщевика Сосновского, — сказал «Парламентской газете» соавтор законопроекта, зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.- Вместе с тем к нам массово стали поступать обращения от граждан о возросшем количестве случаев неубранного борщевика, сок которого, кстати, ещё и опасен для кожи человека».
Депутаты ЛДПР считают, что ответственность за уборку этого сорняка должна быть не только у граждан или организаций, но и у органов власти.
Они предложили внести изменения в Земельный Кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. В статью 8.7 КоАП хотят добавить новый пункт, согласно которому неисполнение обязательных мероприятий по защите земель населенных пунктов, находящихся в собственности субъекта Федерации, от зарастания сорными растениями, повлечет административный штраф от 20 до 50 тысяч рублей для высшего должностного лица этого региона.