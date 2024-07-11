В России предложили ввести новые штрафы за борщевик

Глав регионов предложили штрафовать за нескошенный борщевик на государственных землях. Такой законопроект депутаты ЛДПР планируют внести на рассмотрение Госдумы 12 июля.

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Борщевик, являющихся одним из самых опасных сорняков, сейчас занимает в России 300 тысяч гектаров. Он быстро разрастается, а его семена могут храниться в почве годами. Чтобы уничтожить борщевик, надо косить его и обрабатывать землю химикатами. Во многих регионах установлены штрафы для граждан и организаций, владеющих участками, заросшими борщевиком. Но если сорняк не скошен на государственной земле, за это сейчас никто не несет ответственность.

«В настоящее время во многих регионах России в законодательстве предусмотрены штрафы за наличие на земельных участках физических или юридических лиц особого вида растений — борщевика Сосновского, — сказал «Парламентской газете» соавтор законопроекта, зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.- Вместе с тем к нам массово стали поступать обращения от граждан о возросшем количестве случаев неубранного борщевика, сок которого, кстати, ещё и опасен для кожи человека».



Депутаты ЛДПР считают, что ответственность за уборку этого сорняка должна быть не только у граждан или организаций, но и у органов власти.

Они предложили внести изменения в Земельный Кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. В статью 8.7 КоАП хотят добавить новый пункт, согласно которому неисполнение обязательных мероприятий по защите земель населенных пунктов, находящихся в собственности субъекта Федерации, от зарастания сорными растениями, повлечет административный штраф от 20 до 50 тысяч рублей для высшего должностного лица этого региона.