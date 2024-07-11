Стало известно, сколько продлится жара в Центральной РФ
Жаркое и теплое лето в Центральной России продлится не больше трех недель. Об этом сообщил у себя в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он отметил, что сейчас в Центральной РФ почти на пять градусов жарче положенного. По словам синоптика, во второй декаде июля сохранится теплая погода, но уже без экстремальной жары. Так, в ближайшую неделю температура воздуха в Москве в среднем по ночам будет колебаться от плюс 13 до плюс 18 градусов, а в послеполуденные часы — от плюс 25 до плюс 30.
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Однако уже с наступлением заключительной декады июля жара сбавит обороты и температурный фон вернется в положенное в середине лета климатическое русло с температурой около 25 градусов тепла и будет снижаться в августе до 21-22 градусов.
«Так что, предварительно можно сказать, что жаркого и теплого лета с купальным сезоном в Центральной России осталось всего-то на 3 недели», — заключил Тишковец.