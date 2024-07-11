Стало известно, сколько продлится жара в Центральной РФ

Жаркое и теплое лето в Центральной России продлится не больше трех недель. Об этом сообщил у себя в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что сейчас в Центральной РФ почти на пять градусов жарче положенного. По словам синоптика, во второй декаде июля сохранится теплая погода, но уже без экстремальной жары. Так, в ближайшую неделю температура воздуха в Москве в среднем по ночам будет колебаться от плюс 13 до плюс 18 градусов, а в послеполуденные часы — от плюс 25 до плюс 30.

Синоптик пообещала 30-градусную жару и дожди в Москве

Однако уже с наступлением заключительной декады июля жара сбавит обороты и температурный фон вернется в положенное в середине лета климатическое русло с температурой около 25 градусов тепла и будет снижаться в августе до 21-22 градусов.