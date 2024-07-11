В Союзе писателей России рассказали о новой премии «Слово»

Председатель Союза писателей России Николай Иванов рассказал о новой национальной литературной премии «Слово».

«Не секрет, что читатели, библиотекари, преподаватели, школьники и студенты, изучающие современную литературу, ориентируются, как правило, на различные премиальные списки. Но имена в этих списках практически никогда не совпадают. Очевидно, что литературный процесс сегодня нуждается в объединении, переосмыслении», — заявил он в беседе с «Российской газетой».



По его словам, премия «Слово» создаётся в том числе для этого. Ещё одной задачей премии Иванов назвал открытие новых имён.

«На премию принимаются книги, написанные за последние два года. Но мы понимаем — многие книги, задуманные после 24 февраля, ещё не успели издаться. Поэтому решили принимать рукописи. Они, как нам представляется, будут в большей степени отражать атмосферу в стране», — сообщил Иванов.



Он отметил, что в совет экспертов премии входят десятки людей с огромным опытом литературной работы, они выработали высокие критерии оценки.

Заявки принимаются с 15 июля до 15 сентября. Церемония награждения состоится в декабре.

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