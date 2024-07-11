Отчисленный после спора о Сталине студент РГСУ сделал заявление

Бывший студент Российского государственного социального университета (РГСУ) Алан Мисиков, отчисленный после спора о сталинских репрессиях, намерен судиться с вузом. Об этом он сообщил «Газете.Ru». После отчисления его пытались забрать в армию.

«Я намерен подавать в суд. Над иском уже работают мои юристы из бюро известного российского адвоката. Мы хотим добиться восстановления, потому что отчисление было совершено абсолютно неправомерно, с множеством ошибок, и мы собираемся это доказать. На этой или на следующей неделе уже будет подан иск», — сказал он.



По словам Мисикова, у его защиты есть четыре «непробиваемых» аргумента в пользу того, что его отчислили неправомерно. Молодой человек утверждает, что в учебном заведении никак не подтвердили его пропуски занятий. Он также уверен, что в вузе нарушили конституционное право на свободу мысли и слова.

«Первое: даже несмотря на какое-то незначительное количество пропусков, я учился отлично. Второе: образовательной организацией не было представлено ни одного доказательства моих пропусков. То есть ни дат, ни чисел, ни количества. Третье: несвоевременное исполнение обязанностей по постановке на воинский учет не предусмотрено законом в качестве основания для отчисления из университета. И четвертое: мое отчисление нарушает конституционное право на свободу мысли и слова, поскольку все эти проблемы начались как раз после моего спора с преподавателем Андреем Николаевичем Беликовым. Что интересно: Беликов в своей докладной записке указывал на то, что я упомянул цифру 42 миллиона [репрессированных]. Однако в коллективной жалобе, которую написали студенты по просьбе руководства (доказательство этому есть) два раза упоминается, что я назвал цифру 2 миллиона человек. То есть преподаватель здесь допустил определенную ложь», — заявил бывший студент.



Мисиков отметил, что после отчисления у него нет проблем с военкоматом и ему никто не угрожает.

«С военкоматом дела обстоят нормально. Я подал заявление на альтернативную гражданскую службу. Мне не угрожают. Я планирую дальше продолжать бороться», — сказал он.



Студента из Северной Осетии Алана Мисикова отчислили из РГСУ в мае текущего года. Он считает, что причиной отчисления стал спор с преподавателем на тему сталинских репрессий. Беликов выгнал студента из аудитории, после чего Мисикова выселили из общежития и отчислили. После этого в комнату к молодому человеку пришли полицейские и сотрудники военкомата. Они сообщили, что его отсрочка больше не действует и увезли его в военкомат.

В пресс-службе РГСУ тогда рассказали изданию «Подъем», что приказ об отчислении не был связан со спором о репрессиях. Причиной были названы прогулы. Студент обращался за защитой к Рамзану Кадырову, который проклинал Сталина за репрессии. Глава Чечни на призыв не ответил.

Ранее сообщалось, что в Тамбове выпускница медколледжа публично назвала его «шарагой».