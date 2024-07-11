Доброволец из Сербии обратился к Путину после получения российского гражданства

Доброволец из Сербии Александр Йокич, боец батальона «Эспаньола», в интервью RT рассказал, что согласно указу президента РФ Владимира Путина ему будет предоставлено гражданство России.

© скрин видео

По данным портала, в апреле стало известно, что сербскому добровольцу, участвующему в СВО, грозит депортация на родину и срок по статье о наёмничестве. Информация вызвала бурный отклик в обществе, массу публикаций в СМИ и блогах. Общественники обратились к властям России с просьбой о предоставлении гражданства бойцу.

Путин дал гражданство РФ рискующему получить 25-летний срок на родине бойцу СВО

«Хочу поблагодарить Владимира Владимировича [Путина]за то, что он подписал указ, и за то, что он мне дал гражданство РФ», — сказал сербский доброволец.



Йокич также поблагодарил всех неравнодушных граждан и СМИ, которые обратили внимание на его проблему, а также руководство подразделения.

Напомним, что серб приехал в ДНР в 2021 году. Он заявил после приезда, что считает своим долгом защищать русский народ и его интересы.