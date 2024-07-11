На региональном телевидении начали применять искусственный интеллект

Российский региональный телеканал ОТВ, вещающий на территории Екатеринбурга и Свердловской области, начал применять искусственный интеллект для записи эфиров. Об этом пишет «Российская газета».

Нейросеть полностью генерирует внешность и голос сотрудников телеканала. Управляющая областным телевидением Элеонора Расулова рассказала, что ее коллеги пока неоднозначно реагируют на своих цифровых двойников.

«С точки зрения менеджмента ставлю задачу превратить в аватаров большую часть ведущих тех программ, где не требуется интерактив. Это удешевляет расходы на содержание ТВ, при этом сокращения штата не будет», — отметила она.



Программа автоматизированного управления контентом под названием ПАУК самостоятельно находит инфоповоды и оформляет их в видеосюжеты. При этом на процесс поиска и создания нейросеть тратит всего несколько минут.

«Мы внедряем искусственный интеллект для облегчения работы журналистов, той ее части, которая связана с рутиной. Все что касается эксклюзивов и креативного подхода наших сотрудников, мы поощряем», — пояснила Расулов.



Ранее сообщалось, что в Восточно-Сибирском университете технологий и управления (ВСГУТУ) появилась нейросетевая модель, которая поможет людям в подборе модных образов из одежды.