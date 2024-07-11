У Ржевского мемориала развернут самую большую в России георгиевскую ленту

Самую большую в РФ георгиевскую ленту развернут 14 июля на территории Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области. Длина масштабного полотна составляет 300 м, ширина - 7 м, сообщила ТАСС пресс-служба Музея Победы.

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"14 июля на территории Ржевского мемориала Советскому солдату - филиала Музея Победы активисты общественного движения "Волонтерская рота Боевого братства" развернут у подножия величественного монумента самую большую георгиевскую ленту", - говорится в сообщении.



Как уточнили в пресс-службе, длина масштабного полотна составляет 300 м, ширина - 7 м. Мероприятие станет стартом гражданско-патриотической акции "Лента Победы", которая уже второй год проводится в Тверской области. "Каждое воскресенье до конца лета, в июле и августе, на территории Ржевского мемориала молодые активисты будут уже традиционно разворачивать "Ленту Победы". Любой желающий сможет присоединится к памятной акции. Кроме того, гости мемориала смогут посетить музейный павильон и узнать об истории Ржевской битвы, увидеть уникальные раритеты", - отметили в Музее Победы.

Участниками мероприятия 14 июля станут более 250 человек. Активисты также почтут память защитников Ржевской земли минутой молчания и возложат цветы к монументу.