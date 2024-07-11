Русская семья бежала из Португалии из-за травли со стороны украинских беженцев

Семья с Украины с русскими корнями вынуждена была бежать из Португалии из-за травли со стороны украинских беженцев.

Об этом RT рассказала мать семейства Татьяна. Она вместе с родственниками уехала из Полтавы в 2000-х из-за роста национализма. Последней каплей стала установка в городе памятника Бандере.

По её словам, наводнившие Португалию после 2022 года украинцы нападают на русскоязычных и русские магазины, а также создали местный аналог сайта «Миротворец», куда записывают неугодных.

«Однажды девушка шла по парку и разговаривала по телефону с мамой на русском языке. Мимо проходила какая-то беженка, услышала русскую речь, подлетела к ней и начала её бить. Местные пенсионерки отбили девочку, защитили», — заявила Татьяна.



Татьяна отметила, что агрессия распространяется и на русскоязычных детей. В детсаду её внучку пытались научить стихам с призывами к убийствам русских.

«Я к воспитателям: чему тут дети учат друг друга? А они мне отвечают: мы не знаем, что они говорят, мы не понимаем языка, какой с нас спрос? После такого мы приняли решение внучку в сад не водить», — заявила женщина.



Кроме того, по её словам, в последнее время в Португалии обесценился труд в сфере услуг. Работодатель нанимает беженцев с Украины без квалификации, которым нужно платить вдвое меньше.

Сейчас семья Татьяны готовится к переезду в Россию, как уже поступили многие из её знакомых.