Путин дал гражданство РФ рискующему получить 25-летний срок на родине бойцу СВО

Президент России Владимир Путин своим указом предоставил гражданство участнику специальной военной операции (СВО) уроженцу Сербии Александру Иокичу. Lenta.ru

«Принять в гражданство РФ следующих лиц. <…> Александр Йокич», — отмечается в соответствующем указе. Он размещен на портале опубликования правовых актов. Всего было принято в российское гражданство 22 человека. Согласно этому же документу гражданства РФ лишились четверо. Ura.Ru

Йокич рассказывал в видеообращении, что приехал на защиту Донбасса после школы и принимал участие в боевых действиях с 2021 года. Однако из-за юридических коллизий ему угрожала депортация на родину в Сербию, где он мог быть осужден на 25-летнее заключение по статье о наемничестве. ТАСС