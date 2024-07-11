«Ночный волк» из Швейцарии получил гражданство России

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство Российской Федерации главы отделения байкерского клуба «Ночные Волки» в Швейцарии Рольфа Шэффлера. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

© Мотоклуб «Ночные Волки»/VK

«Постановляю принять в гражданство РФ следующих лиц: ... Шэффлер Рольф Роладн, родившийся 8 июня 1960 г. в Швейцарии», — говорится в документе.



У Шэффлера есть медаль легендарной 21-й Бригады особого назначения войск Росгвардии «За содействие 21 БрОН».

Российское гражданство получил исполнительный директор АО «Кама» Харальд Грюбель. Указ подписал президент России. Грюбель родился 16 октября 1967 года в Германии. Ранее он занимал должность исполнительного вице-президента по инжинирингу «АвтоВАЗа».

Также в гражданство РФ был принят воевавший за российскую армию в зоне проведения спецоперации сербский доброволец Александр Йокич.

Всего Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России 22 лиц.