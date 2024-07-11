Мэр сибирского города рассказал о бездомных, выдающих себя за участников СВО

В Железногорске-Илимском некоторые бездомные выдают себя за участников СВО. Об этом глава городского поселения Павел Березовский рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

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«Мы знаем их имена, фамилии, их жизненные истории. Никто из них на СВО не воевал. Просто некоторые из них, чтобы вызвать жалость, говорят, что они не воевали», — поделился градоначальник.



По его словам, в администрации несколько раз предпринимали попытки устроить судьбу этих людей, но каждый раз они оказывались безуспешными. Березовский отметил, что этим людям предлагали работу, были готовы предоставить им вместе со ставкой комнаты в общежитиях, но получили отказ.