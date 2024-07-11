В Госдуме предложили новый способ борьбы с мигрантами

Вице-спикер Государственной думы от партии «Новые люди» Владислав Даванков внес в Госдуму законопроект об обязательной депортации отсидевших мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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В пояснительной записке указывается, что, по данным Генеральной прокуратуры, в прошлом году наблюдался рост преступности среди мигрантов на 75%. Также говорится и об увеличении на 21% тяжких и особо тяжких преступлений со стороны мигрантов. В качестве примера приводится задержание в июле текущего года троих иностранных граждан по подозрению в изнасиловании сотрудницы телеканала «Матч ТВ».

Законопроект предлагает в обязательном порядке депортировать иностранных граждан после отбытия ими уголовного наказания в России. Для этого предлагается принимать в отношении мигрантов решение о нежелательности их пребывания на территории РФ.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что семьям нетрудоустроенных мигрантов могут запретить въезд в Россию, их детей планируют брать в школы после базового экзамена по русскому языку, а набирать на работу иностранцев будут с помощью единой системы «управляемого найма».