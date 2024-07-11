Психическое расстройство выявили у мужчины, задувшего свечи в храме в Москве

Правоохранительные органы просят признать невменяемым 20-летнего мужчину, задувшего свечи в храме на юго-западе столицы. Об этом в четверг, 11 июля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, экспертиза выявила у нарушителя временное психическое расстройство, из-за которого он не осознавал последствия своих действий. В связи с этим специалисты считают, что молодой человек нуждается в принудительном лечении.

— Зюзинская межрайонная прокуратура утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера, — отметила Нефедова.



Инцидент, о котором идет речь, произошел днем 18 июня в районе Зюзино. Войдя в храм, злоумышленник задул свечи, а затем ударил одну из прихожанок. Сейчас молодой человек находится в СИЗО.